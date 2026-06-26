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НовостиПроисшествия26 июня 2026 12:19

В Калининграде задержали еще одного курьера телефонных мошенников, ему 15 лет

Молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров
Александр КАТЕРУША

В Калининграде задержан 15-летний курьер телефонных мошенников, которые обманывали доверчивых пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что жертвой стала 84-летняя женщина. Сначала ее убедили в необходимости «отмазать» от уголовной ответственности дочку – женщина согласилась и передала курьеру 400 тысяч рублей. Этого преступникам показалось мало. Они снова связались с пенсионеркой и сказали, что теперь уже уголовная ответственность грозит ее племяннику и для решения этого вопроса нужно 300 тысяч рублей. И эти наличные забрал курьер.

Юного посредника аферистов задержали, он стал фигурантом уголовного дела. Следствие продолжается.