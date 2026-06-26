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НовостиОбщество26 июня 2026 12:43

Стало известно, когда начнется строительство променада от Светлогорска до Пионерского

Пройти от одного курорта до другого можно будет вдоль моря
Александр КАТЕРУША

Строительство променада от Светлогорска до Пионерского должно начаться во второй половине этого года. Об этом глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев 26 июня сказал во время эфира в «ВКонтакте».

Заказчиком и администратором работ выступает компания «Балтберегозащита». Конкурсные процедуры по определению подрядчика завершены, а сами строительные работы пройдут с 2026 по 2030 год.

- В этом году будут проведены предварительные работы: подготовка площадок, разбитие строительного городска, организации подъездных путей. Думаю, что во второй половине этого года уже приступят к содержательной части данных работ физических. Это установка шпунта и так далее, - сказал чиновник.

По его словам, променад потянется от основания Северного мола Пионерского в сторону Светлогорска до слияния с уже построенным там променадом.