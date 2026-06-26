Елена Дятлова рассказала, что делать жильцам домов, которым мешает шум от разгрузки товара у магазинов на первом этаже

Единственный способ решить вопрос шума при погрузке-выгрузке товаров к магазинам на первом этаже многоквартирного дома – проводить общее собрание собственников и договариваться. Глава администрации вопрос назвала очень сложным, по ее словам, о подобных конфликтах говорят жильцы во время каждого выезда чиновников в город. Ведь первый этаж домов часто оборудуют под магазины или, например, пекарни. Тем обсудили во время прямого эфира в «ВК» с сити-менеджером Еленой Дятловой 26 июня.

- Собственники нежилых коммерческих помещений и собственники квартир – равноправные партнеры. Они владеют как общедомовым имуществом, так и земельным участком. Что делать? Договариваться, собирать собрание собственников и на нем принимать решение, которое будет юридически обязательно для обеих сторон, - комментирует Елена Дятлова и говорит, что если договориться не получается, то с документами стоит идти в суд и понуждать исполнять решение собственников.

Также глава администрации посоветовала устанавливать шлагбаумы на въезд и договариваться о времени выгрузки товара. Эту ситуацию она сравнила с жизнью двух семей в одной квартире, где нужно в определенное время приходить домой, шуметь или соблюдать тишину, открывать холодильник и заводить машину.