В Калининграде усилят полицейский контроль за отдыхающими у озер

Калининградцы жалуются на неподобающее поведение отдыхающих на берегу муниципальных озер, где оборудованы официальные пляжи. Тему подняли 26 июня в прямом эфире в «ВК», гостьей которого была глава городской администрации Елена Дятлова.

Один из комментаторов сообщил о «полной вакханалии» в минувшие выходные: «Открытое распитие алкоголя не только взрослыми, но и подростками».

Елена Дятлова в ответ сообщила, что за общественным порядком следят на пляжах сотрудники полиции.

- Обязательно проговорю с сотрудником органов внутренних дел про эти выходные и о необходимости, о возможности приблизить патрулирование к такого рода местам, - сказала сити-менеджер.

Она также напомнила, что особый противопожарных режим в городе продолжает действовать, поэтому разводить костры и жарить шашлыки нельзя. За этим следят и власти, и МЧС.