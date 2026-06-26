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НовостиОбщество26 июня 2026 14:07

Директор строительной фирмы из Калининграда подозревается в мошенничестве на 14 млн рублей

Задержан мужчина и его подельники
Александр КАТЕРУША

В Калининграде задержали финансового директора строительной фирмы и двух его подельников по подозрению в мошенничестве, сообщили в областном УМВД.

Известно, что мужчины изготовили фиктивные документы, позволившие им переоформить на третье лицо три квартиры в жилом комплексе на Стрелецкой. Недвижимость вскоре продали, деньги поделили. Ущерб, причиненные строительной организации, составил 14 млн рублей.

Известно, что фигуранты также – адвокат и подрядчик строительной организации. Следком завел уголовное дело.