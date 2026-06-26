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НовостиОбщество26 июня 2026 14:30

Из-за аномальной жары в Калининградской области ввели режим повышенной готовности

Он продлится до 30 июня включительно
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области вводятся режим повышенной готовности и дополнительные меры безопасности из-за экстремальной жары, которая установилась в регионе на несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. По прогнозу синоптиков, днем 27 – 29 июня температура воздуха достигнет +35… +37 градусов.

Режим вводится с 18:00 26 июня до 09:00 30 июня. Решено усилить составы дежурных аварийных бригад, организовать круглосуточное дежурство для ликвидации возможных аварий на сетях ЖКХ и пр. Известно, например, что в жару чаще льют воду и нагрузка на трубы и механизмы возрастает.

На чеку и пожарная служба.

В случае обнаружения возгораний и ухудшении самочувствия незамедлительно звоните 112.