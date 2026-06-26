Экс-глава Калининградского управления почтовой связи пойдет под суд за растрату 640 тысяч рублей

В Калининграде будут судить экс-главу регионального управления почтовой связи, которого обвинили в растрате 640 тысяч рублей и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура области.

Выяснилось, что с января 2021 по декабрь 2022 года руководитель незаконно перечислял зарплату заместителю директора УФПС региона, зная, что она отсутствует на рабочем месте без уважительных причин. Так и растратил крупную сумму.

Более того, за счет средств профсоюза работников УФПС он покупал абонементы в спортивный клуб премиум класса для людей, которые членами профсоюза не являются. Так он потратил еще 400 тыс. рублей.