На семью лебедей, которая живет на Летнем озере, напала собака

Кадр с видео очевидца, "Биосфера Балтики".

На семью лебедей, которая живет на Летнем озере в Калининграде, напала собака. Случившееся вчера обсуждают возмущенные волонтеры организации «Биосфера Балтики».

Известно, что лебеди мирно гуляли на травке, к ним подбежала собака без поводка и намордника, покусала лебедят. Лебедь-мать как могла защищала детей: шипела, закрывала собой, отчаянно била крыльями. Увы, собака оказалась ловчее. Отмечается, что это не первый подобный случай.

В итоге лебеденок, которого укусила собака, был доставлен в «Биосферу Балтики». Он вялый, очень слабый, сильно пострадала лапа и задняя часть.

Более того, еще один малыш запутался в рыболовной леске. И такое происходит не первый раз.

Защитить эту несчастную семью лебедей просят уже полицию. На месте уже дежурят местные неравнодушные любители природы – отгоняют от семьи собак.