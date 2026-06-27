В Калининграде прошла масштабная ярмарка трудоустройства

В регионе участие в федеральном этапе кадрового события приняли более 80 организаций, включая 10 колледжей и вузов. Основной площадкой ярмарки стал Дворец спорта «Янтарный» в Калининграде. Также потенциальных работников встречали в модернизированных офисах Центра занятости населения в Черняховске, Советске и Светлом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на четырех площадках крупные корпорации, субъекты малого и среднего предпринимательства представили свыше 800 вакансий в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других отраслях экономики.

Среди работодателей, участвовавших в мероприятии: «Завод ЖБИ-2», Калининградский янтарный комбинат, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», «АВТОТОР», «Водоканал», филиал ОАО «РЖД» – Калининградская железная дорога и другие.