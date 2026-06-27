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НовостиПолитика27 июня 2026 11:28

На Балтфлоте наградили участников СВО государственными наградами

Всего наградили 10 человек
Виктор Сергеев

В Калининграде состоялось заседание Военного совета Балтийского флота. По традиции, в начале мероприятия прошла церемония награждения военнослужащих, сообщает пресс-служба флота.

Командующий Балтийским флотом вручил военнослужащим – участникам специальной военной операции государственные награды.

В числе награжденных 10 военнослужащих флота — офицерский, сержантский и рядовой состав из соединений и воинских частей Балтийского флота, удостоенные высоких наград — медалей «Суворова», Жукова, «За спасение погибавших», почетной грамоты Президента РФ, ордена «За заслуги перед Калининградской областью».