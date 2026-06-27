В Калининградской области стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования в муниципалитетах

Идеи по улучшению инфраструктуры принимались с 19 мая по 16 июня. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на конкурсный отбор поступило 57 заявок от жителей Багратионовского, Балтийского, Гвардейского, Гурьевского, Гусевского, Зеленоградского, Краснознаменского, Ладушкинского, Мамоновского, Пионерского, Полесского, Правдинского, Светлогорского, Светловского, Советского, Черняховского, Янтарного округов, а также Калининграда.

Проголосовать за эти проекты можно до 9 июля включительно.

Принять участие может любой житель, зарегистрированный в вышеуказанных муниципалитетах, достигший 18-летнего возраста, имеющий подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Никаких дополнительных справок или личных визитов в администрацию либо МФЦ не требуется – процесс происходит дистанционно.

При этом у участников есть возможность увидеть результаты уже в текущем году: проекты, набравшие наибольшее число голосов, получат приоритет в региональном конкурсе и могут быть реализованы уже в этом году.