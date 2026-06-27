На Балтфлоте прошли учения по задержанию диверсантов

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы провели тактическое учение и стрельбы с патрульных катеров. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Военные отработали остановку и задержание плавсредства-нарушителя. Боевая группа отряда на патрульных катерах выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов.

Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

В учении было задействовано около 30 военнослужащих, патрульные катера типа «Грачонок» и «Раптор», а также специальное оборудование.