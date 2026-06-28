Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2026 12:28

В июле многодетные родители в Калининградской области получат выплату на подготовку детей к школе

Сумма составит 5000 рублей
Николай ЛИТВИНОВ

Выплата на подготовку детей к школе поступит без заявления.

- Документы предоставлять не требуется, планируется, что средства перечислят почти на 35 тысяч детей от 6 до 18 лет из многодетных семей, - рассказала министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер. - Также эту меру соцподдержки получат дети школьного возраста бойцов, героически погибших в ходе специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, единоразовая выплаты – 5 тысяч рублей - будет перечислена большинству граждан в начале июля. Те родители, кто еще не оформил удостоверение многодетной семьи и сделают это до 30 ноября, смогут получить выплату до конца 2026 года.