В июле многодетные родители в Калининградской области получат выплату на подготовку детей к школе

Выплата на подготовку детей к школе поступит без заявления.

- Документы предоставлять не требуется, планируется, что средства перечислят почти на 35 тысяч детей от 6 до 18 лет из многодетных семей, - рассказала министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер. - Также эту меру соцподдержки получат дети школьного возраста бойцов, героически погибших в ходе специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, единоразовая выплаты – 5 тысяч рублей - будет перечислена большинству граждан в начале июля. Те родители, кто еще не оформил удостоверение многодетной семьи и сделают это до 30 ноября, смогут получить выплату до конца 2026 года.