Метеорологи назвали рекордную температуру, до которой раскалился воздух в Калининграде

Новые исторические значения зафиксировали на всех метеостанциях области. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Нынешнее 28 июня стало самым жарким июньским днем в истории. Воздух в Калининграде раскалился до +34,9 градуса.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», по региону цифры были еще выше. Жарче всего было в Железнодорожном, где термометры показали +35,7. Чуть-чуть до первого места не хватило Мамоново – там зафиксировали +35,6. При этом данные пока неполные – окончательный «счет» будет известен несколько позже.

- Суточные и абсолютные рекорды июня побиты на всех станциях, где есть открытый архив данных, а в Балтийске суточный рекорд побит сразу на 7,3 градуса, - пишут метеорологи.