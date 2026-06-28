В Калининграде зацвело дерево, которое является объектом культурно-исторического наследия

Фото: Минприроды Калининградской области

Несмотря на жару, в нашем городе зацвела катальпа прекрасная. Дерево имеет статус памятника природы регионального значения и находится под охраной с 1985 года.

- Это не просто растение, а объект культурно-исторического и эстетического наследия нашего края! - сообщает минприроды Калининградской области.

Катальпу прекрасную часто называют «сигарным» или «макаронным» деревом из-за длинных стручков-коробочек, которые остаются на ветвях даже зимой. В июне распускаются воронковидные белые цветы с красно-коричневыми крапинками, собранные в крупные метельчатые соцветия.

В Калининграде особенно ярко выделяется старейшая катальпа города на улице Льва Толстого, 3. Кроме того, дерево модно увидеть возле драмтеатра, на улице Закавказской, 19 и в Каштановом переулке, 9А — здесь растет молодое дерево, высаженное в 2017 году.