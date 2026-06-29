За неделю калининградцы отправили мошенникам более 31,3 млн рублей

Только за минувшую неделю жители Калининградской области перевели мошенникам, которые им звонили, более 31,3 млн рублей. Как сообщает прокуратура Калининградской области, жертвами аферистов стали 17 человек.

Так, пенсионер и студентка из Калининграда поверили в обвинения в финансовой активности в пользу иностранного государства и в необходимость передачи сбережений в банк якобы для сохранности. Один лишился 4,1 млн, второй 3,9 млн рублей.

В числе обманутых также оказались сотрудница банка из Пионерского, пенсионерка из Донского и фасовщик из Калининграда, инженер из Черняховска и др.