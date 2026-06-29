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НовостиОбщество29 июня 2026 10:28

В мероприятиях в честь Дня молодежи в Калининграде приняли участие более 17 тысяч человек

Торжества прошли на площадке у стадиона на острове
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде отгремел День молодежи. В мероприятиях, которые прошли на площадке у стадиона «Ростех Арена» в минувшие выходные, приняли участие более 17 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мероприятие прошло в единой концепции по всей России и совместило сразу три тематических направления: «Мечта России», «Единство России» и «Гордость России». Каждое знакомило с достижениями молодежи региона.

Собравшихся губернатор Алексей Беспрозванных назвал «поколением созидателей, перед которыми открыто море возможностей».

В ходе праздника благодарственными письмами губернатора были отмечены работники сферы молодежной политики из муниципалитетов и образовательных организаций региона.