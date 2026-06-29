Фото: администрация Калининграда.
Власти выделяют 20 млн рублей на благоустройство контейнерных площадок в Калининграде. В списке, который публикует пресс-служба городской администрации, такие адреса:
Айвазовского, 25;
Шевцовой, 43;
Емельянова, 49-51;
Дзержинского,162;
Камская, 7-9;
Липецкая, 15;
Батальная, 37;
Волочаевская, 40;
Черниговская, 31В;
Коммунистическая, 37.
Отмечается, что здесь площадки нужно «привести в порядок».
Подрядчика, который этим займется, уже ищут. Работы должны быть выполнены за 80 дней.