. Фото: администрация Калининграда.

Власти выделяют 20 млн рублей на благоустройство контейнерных площадок в Калининграде. В списке, который публикует пресс-служба городской администрации, такие адреса:

Айвазовского, 25;

Шевцовой, 43;

Емельянова, 49-51;

Дзержинского,162;

Камская, 7-9;

Липецкая, 15;

Батальная, 37;

Волочаевская, 40;

Черниговская, 31В;

Коммунистическая, 37.

Отмечается, что здесь площадки нужно «привести в порядок».

Подрядчика, который этим займется, уже ищут. Работы должны быть выполнены за 80 дней.