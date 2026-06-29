Калининградцы составили топ нежелательных профессий для своих детей

Калининградцы составили топ самых нежелательных профессий для своих детей. Как сообщает сервис SuperJob, отцы больше всего не хотят, чтобы дети стали дворниками, матери – подсобными рабочими или работяги любых специальностей.

В числе нежелательных также профессии уборщика и продавца, учителя и воспитателя, военнослужащего.

Также в списке бухгалтеры, медики, блогеры, водители, менеджеры, артисты, официанты, грузчики, курьеры и даже юристы.

Интересно, что 13% утверждают, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.