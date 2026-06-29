Боцман из Калининграда пытался пронести на судно крупную партию марихуаны

. Фото: отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

В порту Калининграда задержали моряка, который намеревался пронести на судно почти 20 граммов марихуаны, спрятав в пакете с кофе. Контрабандисту помешали калининградские таможенники.

40-летний боцман был членом экипажа рыболовного траулера, базирующегося в Калининградском морском рыбном порту. Судно готовилось к выходу за границу.

«Травку» мужчина пронес в рюкзаке среди личных вещей на территорию причала, но таможенники обнаружили тайник и изъяли запрещенку. Сообщает об этом отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Заведено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.