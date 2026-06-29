Калининградский музей назвали особо ценным объектом культурного наследия

Музей Мирового океана отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Соответствующий указ президент подписал 28 июня 2026 года, сообщает пресс-служба учреждения.

«Присвоение данного статуса означает отнесение учреждения к высшей категории охраны и учета, предполагающей особые формы государственной поддержки. Данное решение позволит музею сохранить активный темп развития и реализовать новые планы», - сообщили в музее.

Отмечается, что такие объекты, включенные в Государственный свод, могут быть представлены в ЮНЕСКО для включения их в Список всемирного наследия от имени РФ.

В Свод особо ценных объектов входят такие объекты как Государственный Эрмитаж, Большой театр России, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и другие.