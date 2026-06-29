Из-за жары в Калининградской области пострадали 40 человек. Ровно столько вызовов с поводом «тепловой удар» получили медики скорой помощи в период с 26 по 28 июня. Статистику приводят в областном минздраве.

«Такие цифры показывают, насколько серьезно организм реагирует на высокие температуры, и как важно соблюдать меры предосторожности», - говорится в сообщении.

Помните, что в жару нагрузка на сердечно сосудистую систему резко возрастает, а риск перегрева и обезвоживания становится особенно высоким.

Берегите себя!