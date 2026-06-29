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НовостиОбщество29 июня 2026 11:52

В Калининградской области снова начали чистить реку Товарную

Специалисты выждали два месяца нереста раб
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области возобновили работы по экологической реабилитации русла реки Товарной – после двухмесячника тишины. Время нужно было выждать, чтобы не беспокоить нерестящихся рыб. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Рабочие снова вынимают ил и чистят берега, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Как отметили в минприроды региона, расчистка позволит существенно улучшить гидрологическое и гидрохимическое состояние реки, оздоровить экологическую обстановку на прилегающих территориях Калининграда и Гурьевского района.

К 30 июня завершается расчистка первых двух участков протяженностью 1,7 км. Параллельно возобновлены работы на третьем отрезке (356 метров), где до конца июля планируется извлечь свыше 500 кубометров ила.

Завершить работы планируют до конца 2027 года.