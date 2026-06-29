В Калининграде двум парням грозят сроки в колонии за мошенничество с использованием мессенджера

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Калининграде двое парней 19 и 17 лет попались на мошенничестве с использованием программы-мессенджера. Они создали чат-бот, в котором якобы продавались запрещенные вещества. При этом снабжать клиентов они и не собиралась, а просто забирали переведенные деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

Один из задержанных в участке сказал: «Люди думали, что покупали наркотики, но ничего там не продавалось».

Интересно, что потенциальных клиентов заманивали рекламой, которую сами же рисовали на зданиях в городе. А задержали молодых людей с поличным.

Каждому грозит до 5 лет лишения свободы.