В Калининградской области раньше срока завершили ремонт дороги моста

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области раньше срока завершили ремонт нескольких важных объектов: дороги и моста через реку Писсу в Нестеровском районе. Об этом сообщили 20 июня в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

По контракту завершить ремонт 16-километрового участка региональной трассы Фурмановка – Ватутино – Садовое – Шатурское планировалось до конца сентября, но уже сейчас идет проверка качества работ и оформление документов. Отремонтирован участок от Фурмановки до пересечения с трассой Добровольск – граница.

Кроме того, в высокой степени готовности дорожные объекты «Обход Славска», «Лужки – Олехово – Опоченское», «Чкалово – Заветы – Нестеров». Там уже укладывают асфальтобетон.

На остальных объектах также идет активная работа, общая готовность составляет порядка 50%.

Всего в этом году на нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано более 100 км дорог и порядка 300 м мостов.