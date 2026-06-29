Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 13:45

Фестиваль «Открытое море» в Калининграде за два дня принял более 14.5 тыс. гостей

Все желающие могли подняться на борт судов «МИР», «Седов» и «Крузенштерн»
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

Двухдневный морской фестиваль «Открытое море-2026», фишкой которого стала возможность посетить борта сразу трех легендарных российских парусников «МИР», «Седов» и «Крузенштерн», собрал 14 552 человека. Мероприятие провели 27 и 28 июня на территории Калининградского морского рыбного порта. Об итогах сообщает пресс-служба областного правительства.

В программе также была спартакиада между курсантами морских учебных заведений, творческие и морские мастер-классы, выставка, морской пленэр для художников-любителей, маркет и пр.

Интересно, что закрытие фестиваля «Открытое море» состоялось на борту барка «Крузенштерн», 100-летие которого отметили 23 июня.