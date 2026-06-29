Беспрозванных поздравил кораблестроителей региона с профессиональным праздником

. Фото: правительство Калининградской области.

В понедельник, 29 июня, губернатор Алексей Беспрозванных поздравил трудовые коллективы предприятий судостроения и судоремонта: инженеров, конструкторов, ученых и рабочих разных специальностей.

«Спасибо вам за самоотверженный и ответственный труд, высокий уровень мастерства!» - приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.

Поздравления сегодня принимают работники Прибалтийского судостроительного завода ОСК «Янтарь», судоремонтного завода «Преголь», 33 го судоремонтного завода, Светловского судоремонтного завода, «Ушаковских верфей» и других предприятий отрасли.

Особые слова прозвучали в адрес ветеранов отрасли и представителей трудовых династий.