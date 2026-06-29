В Калининградском зоопарке животных в жару угощают замороженными ягодами и фруктами

В Калининградском зоопарке животных спасают от сильной жары. Все жаркие выходные сотрудники учреждения наполняли бассейны для подопечных, угощали их замороженными ягодами, фруктами и насекомыми, а еще давали много-много чистой воды.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, также животным устраивали душ, в их распоряжении всегда есть и теневой навес, где можно спрятаться от палящего солнца.

Мы рассказывали о том, что в Калининградском зоопарке мандрила по кличке Кармэн накормили мороженым.

Ранее зоопарк сообщал, что из-за сильной жары отменяются экскурсии.