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НовостиОбщество29 июня 2026 16:37

«Ситуация непростая»: Беспрозванных рассказал, как будут решаться проблемы с топливом в Калининградской области

Сейчас в приоритете – обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и с/х технику
Александр КАТЕРУША
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Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал непростой ситуацию с топливом в регионе. 29 июля в МАХ он написал, что понимает тревоги местных жителей и создавшийся ажиотаж.

По словам губернатора, власти стараются «стабилизировать ситуацию».

«Сегодня работаю в Москве, и главный вопрос – обеспеченность региона топливом. Встретился с вице-премьером Александром Новаком. Обсудили ситуацию, обозначил запрос нашего региона. Калининградская область находится в зоне особого внимания федеральных властей», - написал глава региона.

Губернатор упомянул, что на многих заправках в регионе очереди за топливом и не всегда в наличии нужная марка, а некоторые заправки и вовсе прекратили обслуживание, некоторые продолжают обслуживать только юрлица, которые заправляют общественный или спецтранспорт.

«Поставки дизеля и бензина в наш регион продолжаются. Например, уже сегодня ночью разгрузили партию дизеля, ждем еще, бензин тоже. Договариваемся на увеличение поставок и дополнительные отгрузки», - прокомментировал Беспрозванных.

Он отметил, что для властей сейчас приоритет – обеспечить им общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику.