Больше половины калининградцев вынуждены работать сверхурочно – исследование

Больше половины (51%) калининградцев вынуждены работать сверхурочно. Об этом 30 июня сообщает сервис SuperJob со ссылкой на недавнее исследование.

Люди, которые подрабатывают, говорят о дополнительной нагрузке в 11-25% от нормы. В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

Чаще всего сверхурочно трудятся медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Также – курьеры, водители и складские работники. Реже – операторы кол центров, программисты, секретари и дизайнеры.

Интересно, что чем выше зарплата, тем чаще сотрудники задерживаются на работе: среди получающих до 100 тысяч доля перерабатывающих составляет 47%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч – уже 60%.