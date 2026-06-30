В Калининградской области насчитали 580 аттестованных гидов

В Калининградской области сегодня насчитывается 580 аттестованных гидов (в прошлом году их было 250), еще более 100 человек подали заявления на аттестацию. Об этом 29 июня в прямом эфире в «ВК» рассказал исполняющий обязанности министра регионального контроля Никита Михалев.

Сообщается, что в 2025 году неаттестованных гидов было много, есть они и сейчас. По словам чиновника, денег с туристов они берут столько же, а то и больше, чем легальные экскурсоводы

- Мы смотрим, чтобы экскурсии проводили аттестованные гиды, - сказал гость эфира о рейдах в популярных местах вроде Рыбной деревни и острова Канта в Калининграде и улицах Зеленоградска.

У экскурсоводов проверяют, в частности, бейджи с QR-кодом.