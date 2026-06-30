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НовостиОбщество30 июня 2026 8:11

Власти не смогли сказать, когда откроется ж/д платформа на улице Елизаветинской

Железнодорожники «активно работают», чтобы запустить новый остановочный пункт
Александр КАТЕРУША

В правительстве области не смогли сказать, когда откроется новая пассажирская ж/д платформа на улице Елизаветинской в Калининграде. Об этом говорится в ответе мининфраструктуры Калининградской области на вопрос, заданный во время прямой линии с губернатором Алексеем Беспрозванных.

«Уточнили у железнодорожников, они активно работают, чтобы запустить этот остановочный пункт. Пока не можем назвать точные сроки, но обязательно сообщим об этом в соцсетях и СМИ», - говорится в ответе.

Работы по строительству остановочной платформы завершены. Ранее сообщалось, что открытие намечено на первый квартал 2026 года.