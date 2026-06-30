В Зеленоградске ремонтируют старинную виллу

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

В Зеленоградске ремонтируют крышу дома 1910 года постройки. Речь идет о здании №52 на улице Московской, это бывшая вилла Вальдесранд, название которой переводится как «Опушка леса», сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

В советское время крышу одной из половин здания, именно той, где на фронтоне сохранилась историческая надпись названия виллы «Waldesrand», перестроили. В ходе ремонта подняли эту часть крыши до общего уровня, сделали ее эксплуатируемой. В планах заменить овальное окно.

Интересно, что крышу дома, который, как выразились в Фонде, является архитектурной достопримечательностью города, покрывают керамикой.

«Возвращаем дому его исторический облик: кровлю покрываем керамической черепицей, и в завершение установим резные ветровые доски — один из узнаваемых элементов архитектурного наследия и культурного кода Зеленоградска», - говорят в Фонде.

При этом в Калининграде со старинных домов историческую черепицу продолжают снимать, ее просто уничтожают, крыши лишаются своего облика, а целые районы города – былого очарования.