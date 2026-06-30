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НовостиОбщество30 июня 2026 8:46

В Калининграде впервые провели двойную операцию на сердце через мини-разрез

Сложнейшую операцию сделали хирурги кардиоцентра
Александр КАТЕРУША
Фото: минздрав региона.

Фото: минздрав региона.

В Калининграде в Федеральном центре высоких медицинских технологий провели сложную двойную операцию на сердце – протезирование аорты и шунтирование правой коронарной артерии одновременно – через мини-разрез. Об этом рассказали в минздраве региона.

Известно, что первыми пациентами стали трое калининградцев с жизнеугрожающим диагнозом. Кардиохирурги работали через «рабочий коридор» длиной всего 5-7 см.

«Представьте, что вам нужно починить часовой механизм, не снимая задней крышки, а работая пинцетом через крошечное отверстие», - провел аналогию главный врач ФЦВМТ Виктор Цой.

Все три операции, проведенные в июне, прошли успешно. Пациенты выписаны или готовятся к выписке, их состояние стабильное.