. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Калининграде полиция ищет подозреваемого в трате денег с чужой карточки. О хищении сообщает пресс-служба областного УМВД, публикуя видео с камеры наблюдения.

Подозреваемый использовал найденную банковскую карту – отоварился в магазине на проспекте Мира, потратив более 8000 рублей.

Приметы: 30-35 лет, среднего телосложения, рост около 180 см.

Был одет в матерчатую куртку черного цвета, джинсы, темные кроссовки.

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