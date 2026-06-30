Самый опытный член Российского военно-исторического общества в регионе награжден медалью «За заслуги перед Калининградской области»

. Фото: правительство Калининградской области.

Старейший представитель отделения общероссийской организации «Российское военно-историческое общество» в Калининграде Вячеслав Папшев награжден медалью «За заслуги перед Калининградской области». Награждение ветрена состоялось на заседании совета по туризму, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вячеслав Папшев – капитан первого ранга, пенсионер, председатель комиссии по героико-патриотической и исторической работе, руководитель патриотического туристско-краеведческого клуба «Отечество – 39 регион», автор программы-экспедиции «Моя Родина – Россия. Мое Отечество – Янтарный край России», участник программ по патриотическому воспитанию.