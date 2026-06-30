В Калининграде за месяц акции по диагностике рака кожи у 89 пациентов заподозрена онкопатология

В Калининграде за месяц масштабной акции по диагностике рака кожи – с 25 мая по 26 июня – в Центре специализированных видов медицинской помощи осмотрели 2138 человек. У 89 пациентов заподозрена онкопатология, сообщает региональный минздрав.

Все люди с подозрениями направлены на дообследование к онкологам для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики.

Среди выявленных находок – не только случаи подозрения на злокачественные новообразования, но и многочисленные солнечные фотоповреждения кожи.

Помните, записаться на осмотр к дерматологу стоит, если:

- у вас более 50 родинок;

- в семье были случаи рака кожи;

- вы хоть раз сильно обгорали на солнце (особенно в детстве).

Записаться на прием можно по телефону: 8 (4012) 313 185.

Адрес Центра: Калининград, ул. Барнаульская, 6.