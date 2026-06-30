Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 11:24

Жителя Советска будут судить после пожара, в котором погиб его 8-летний сын

Мужчина использовал неисправный удлинитель
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

40-летнего жителя Советска будут судить после пожара, в котором погиб его 8-летний сын, будут судить. Об этом сообщает прокуратура области.

Отца обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в доме была неисправна электропроводка. Поэтому горожанин использовал удлинитель, в нем, однако, тоже была неисправность – повреждения изоляции провода. Мужчина подключил бытовую технику, что привело к пожару.

14 ноября 2025 года в результате аварийного режима работы электросети случилось возгорание. В этом пожаре и погиб 8-летний мальчик.