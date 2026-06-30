Стало известно, почему в Калининградском зоопарке мало медведей

. Фото: Калининградский зоопарк.

В Калининградском зоопарке сейчас всего три медведя: бурый Фима, американский черный барибал Ханни и недавно прибывший гималайский медведь Вася. При этом раньше было 12 медведей: 4 бурых, 3 гималайских, три барибала и два белых. При этом, как написала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова, все они жили в плохих условиях: «Бетонные мешки, без натурального грунта, без бассейнов (впрочем, у белых был небольшой во рву), без каких-либо конструкций для лазания».

Директор отмечает, что имеющийся исторический Медвежатник, очень мал по площади. А для медведей вольеры нужны просторные, с хорошими бассейнами. Поэтому в нашем зоопарке невозможно содержать большое количество косолапых.

В планах у зоопарка построить новый вольер, куда переедет из исторического Медвежатника любимец публики Фима.

«Вася у нас на временной передержке- к сожалению, для гималайских медведей строительство нового вольера у нас пока не планируется. Барибал Ханни стара и тихо доживает свою медвежью жизнь в другом вольере», - говорит директор.

Светлана Соколова отметила, что строительство вольера для белых медведей не планируется по причине невероятной дороговизны как в строительстве, так и в содержании.