В Калининградской области спустили на воду корпус нового рыболовного судна

. Фото: правительство Калининградской области.

В Светлом сегодня, 30 июня, спустили на воду корпус нового рыболовного малотоннажного судна «Болеслав». Как сообщает пресс-служба регионального правительство, оно предназначено для круглогодичной добычи салаки, кильки, трески и камбалы в Балтийском море.

Отмечается, что это третье промысловое судно ГК «Марфиш», которое модернизировано за последние 3 года (ранее были построены «Нечай» и «Всеслав»). На траулере установят современный промысловый комплекс с изменением схемы траления, система охлаждения морской воды в грузовых танках. Ежегодно объем вылова рыбы составит порядка 3500 тонн.

Ходовые испытания и передача судна инвестору планируется в четвертом квартале 2027 года.

В правительстве сообщили, что объем инвестиций в судно «Болеслав» составил почти 560 млн рублей. Часть средств покрыл льготный целевой заем, предоставленный Фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области».