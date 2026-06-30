На ремонт школ и садиков летом в Калининграде выделено 834 миллиона рублей

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде на ремонт и оснащение учреждений образования из городского и областного бюджетов направлено 834 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале главы городской администрации Елены Дятловой.

В планах за лето отремонтировать школу №5. Также ремонт фасадов, крыш и крылец делают еще в 23 детских садах, 16 школах и 2 учреждениях допобразования. Ремонт санузлов, учебных кабинетов, коридоров и других помещений предусмотрен в 24 детских садах, 18 школах и 1 учреждении дополнительного образования.

Ремонт и обустройство спортивных площадок, стадионов и спортзалов запланирован в 4 школах и 6 учреждениях (включая 2 детских сада). Также занимаются благоустройством.

На особом контроле – работы в пищеблоках и столовых.

А вот комплексный капитальный ремонт школы №9 продлится два года и потребует 211 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов.