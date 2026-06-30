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В Калининградскую область направили два дополнительных бензовоза для доставки топлива. В ближайшее время они приступят к работе, сообщает пресс-служба областного правительства 30 июня.

Отмечается, что топливные операторы возят бензин и дизель по всему региону, а логистика выстраивается исходя из потребления на конкретных АЗС и географической удаленности от нефтебазы.

«Количество бензовозов по сравнению с прошлым месяцем у топливных операторов не изменилось, а потребление выросло, и это безусловно сказывается на осуществлении развоза и времени ожидания», - говорится в сообщении.

По данным властей, все текущие ограничения по отпуску топлива в первую очередь направлены на снижение нагрузок на АЗС и топливных операторов.

«У крупных операторов топливо в наличии есть - 92, 95 и дизель, но, учитывая сложившийся ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять его по всем АЗС компании не успевают», - сообщили в правительстве.

«Балтнефть» перешла только на обслуживание юрлиц и выполнение государственных и муниципальных заказов.

Сельхозпроизводителей обеспечивает топливом отдельный поставщик.

«Отпускная цена на топливо может меняться и зависит от ситуации на рынке», - заявили власти, которые «прорабатывают с отраслевыми учреждениями, топливными компаниями возможные варианты регулирования скопления автомобилистов на АЗС» области.