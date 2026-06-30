В Москве представили выставку из музея Калининграда

В Музее современной истории России на Тверской впервые открылась выставка Калининградского историко-художественного музея. В церемонии приняли участие директор Музея Победы Александр Школьник и представители Национального центра исторической памяти.

Как сообщает пресс-служба областного минкульта, в экспозиции – предметы из двух музеев и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Специально для выставки современные художники-баталисты Александр Аверьянов и Евгений Емельянов написали ряд полотен о страницах русской истории вплоть до окончания Второй мировой войны.

Предметный, документальный и фоторяд дополняет мультимедийный контент.

Выставка продлится до 13 сентября.