В Доме-музее Брахерта – новый директор

. Фото: предоставлено музеем Брахерта.

Новым директором Дома-музея Германа Брахерта стала Маргарита Маслобойникова, которая прежде работала в Калининградском музее изобразительных искусств в должности заместителя директора по развитию, а до этого – пресс-секретарем. Об этом сообщается на страничке музея в «ВК».

«Ее фокус всегда был на информационной работе и продвижении. В основе ее профессионального стиля – точного, выразительного, ориентированного на аудиторию – высшее образование в журналистике, рекламе и связях с общественностью. Поэтому Дом-музей Германа Брахерта ждет не просто обновление, а настоящее усиление голоса», - говорится в сообщении.

Сама Маргарита назвала потенциал Дома-музея восхитительным.