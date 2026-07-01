В Калининградском зоопарке рассказали о лечении бегемотихи, которая отказывается от еды

Бегемотиха Миля в Калининградском зоопарке, которая заболела 19 июня, по-прежнему неважно себя чувствует и отказывается от еды, не принимает даже вкусняшки. О ходже лечения рассказала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

«Лечение - симптоматическое. Пробуем давать ей вкусняшки, но она отказывается есть. Сегодня удалось залить в нее 2,5л кабачкового пюре и 1л пюре из комбикорма. Глотала, не плевалась. Сама съела 1 морковку», - написала директор.

Напомним, по одной из версий Миля проглотила какой-то посторонний предмет, который попал в бассейн.