В Калининградской области военнослужащие учатся отражать массированные атаки беспилотников

. Фото: пресс-служба Балтфлота.

В Балтийске провели тренировку по борьбе с безэкипажными катерами и средствами воздушного нападения: отработали способы ведения огня в условиях массированной атаки беспилотников. Огонь вели из крупнокалиберных пулеметов, гладкоствольных и противодроновых ружей, также воздушные цели уничтожались силами расчетов ПЗРК при поддержке подразделения радиоэлектронной борьбы.

«Исходя из опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, занятия по противодействию средствам воздушного нападения и морским робототехническим комплексам проводятся регулярно в целях поддержания готовности сил и средств к внезапному нападению», - прокомментировали в пресс-службе Балтийского флота.