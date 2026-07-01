Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 7:38

В Черняховске два ревнивца устроили поножовщину и попали в больницу

Травмы получили оба участника столкновения
Александр КАТЕРУША

Двое жителей Черняховска сцепились и ранили друг друга в приступе ревности. Обоих пришлось госпитализировать. О случившемся рассказали в областном УМВД.

Конфликт разгорелся во время совместного распития спиртных напитков. Местная жительница пригласила в гости 48-летнего соседа. Спустя время домой вернулся 66-летний сожитель. Тут-то мужчины и не поделили даму: сожитель взял нож и ударил приятеля в грудную клетку. 48-летний мужчина выхватил нож и также нанес обидчику удар в грудь.

Заведены уголовные дела.