Беспрозванных рассказал об уникальной выпускнице, которая получила 300 баллов на ЕГЭ

Впервые в истории Калининградской области выпускница получила 300 баллов за три предмета на ЕГЭ – по химии, биологии и русскому языку. Поздравления принимает Вера Митюшкина из школы №44. О девочке написал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.

Также он отметил выпускницу городской гимназии №32 Алису Селиванову, которая получила 100 баллов по химии и по биологии.

В итоге в регионе сейчас три 200-балльника и одна 300-балльница.

По данным минобра, по биологии в этом году максимум баллов заработали три человека (в прошлом году был 1), а порог в 90+ баллов преодолели 65 человек (в 2025 году было 28 человек).

По информатике – один стобалльник и 62 набрали больше 90 баллов.