Жительница Светлогорска подала в суд после того, как ее покусал пудель

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В Светлогорске суд рассмотрит дело об укушенной местной жительнице – на нее напал пудель. О предстоящем заседании сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент случился еще в декабре 2025 года на ул. Токарева в Светлогорске. Там пудель гулял с хозяином, но без поводка и намордника, набросился на горожанку. После укусов той пришлось обратиться за медицинской помощью и проходить лечение. Более того, лечение потребовалось и собаке женщины, которая также пострадала. Всего было потрачено более 24 000 рублей.

Хозяина тогда оштрафовали на 1 500 рублей. А вот добровольно возместить причиненный материальный ущерб он отказался. Теперь женщина через суд требует взыскать с владельца пуделя средства, потраченные на лечение, компенсацию морального вреда, а также судебные расходы.