2 июля станет последним теплым днем в Калининграде – синоптики

Четверг, 2 июля, станет последним теплым летним днем из ближайших. Завтра ждем +23...+25°С, уже послезавтра ночные температуры достигнут +13...+15°С, а дневные будут держаться всего в районе +19...+21°С. Об этом 1 июля сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Когда вернется тепло? По прогнозу синоптиков, минимум на ближайшую неделю, а возможно и больше, над Северной Европой и Прибалтикой расположится высотная барическая ложбина, ждем воздушную массу из Атлантики, а значит прохладу с дождями и усилением ветра.

Отчаиваться, впрочем, не стоит. По прогнозам, уже после 10-х чисел июля к нам вернется жара.